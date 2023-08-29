В Курске 31 августа отключат воду на ряде улиц

Отключение запланировано в северной части города Фото: Светлана ВОЛКОВА

31 августа с 9:00 до 17:00 из-за неотложных ремонтно-профилактических работ специалистами МУП «Курскводоканал» будет прекращена подача воды в северную часть Курска. Об этом сообщили в мэрии города.

Воду отключат по улицам Карла Маркса с прилегающими улицами по обе стороны, в том числе по улицам Школьная, Хуторская, Кавказские, Институтские, Бугорские, улица и переулки Погожие, Прогулочная, Никитская (от № 10 и далее) и других, а также на улицах Светлая и Светлые проезды, Олимпийская, Спортивная, Братская, Фестивальная и Смородиновая.

Специалисты рекомендуют сделать необходимый запас воды.

Справки по телефону: 70-06-14.