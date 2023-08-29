Курские школьники могут бесплатно отдохнуть в санаториях

Выдавать путевки начнут в сентябре Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дети возрасте от семи до 17 лет включительно могут получить путевки на осенние заезды в санатории.

Об этом рассказал председатель городского комитета соцзащиты населения Курска Сергей Брежнев.

— Работа по оздоровлению детей на базе санаторных организаций проводится круглогодично. В частности, по состоянию на 28 августа с начала этого года своим правом на отдых воспользовались 1244 ребенка, 528 из них посетили санатории летом, — подчеркнул Сергей Николаевич.

Всего в 2023 году предусмотрено 27 заездов. Общее же количество путевок, выделенных комитетом молодежной политики Курской области за счет средств областного бюджета, на этот год составляет 1986 единиц.

Дети из Курска смогут поправить здоровье в санаториях «Соловушка», "Соловьиные зори" и «Маяк».

Неизменным приоритетом оздоровительной кампании, проводимой комитетом соцзащиты, является работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. С начала года из семей этой категории отдохнули и оздоровились 482 ребенка.

С сентября по ноябрь комитет социальной защиты населения приглашает курян для получения путевок на заезды, которые пройдут в санаториях «Соловушка» и «Соловьиные зори».

Более подробную информацию можно получить по телефону 32-54-79 или по адресу в Курске: ул. Пигорева, д.2/17, каб. 12.