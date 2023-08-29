В Курске из-за вандалов демонтируют патриотические фотозоны

За время проведения праздничных мероприятий декорации на Театральной площади, в парке им. Рокоссовского, в сквере «Молодежный» подвергались неоднократным повреждениям, рассказали в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В сквере «Молодежный» фотозона «Годовщина победы в Курской битве» будет демонтирована на этой неделе. Об этом сообщили в мэрии Курска.

- К празднованию 80-й годовщины победы в Курской битве комитетом городского хозяйства на Театральной площади, мемориальном комплексе «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», в сквере «Молодежный», парке им. Рокоссовского и парке «Боева дача» размещены фотозоны «Годовщина победы в Курской битве».

За время проведения праздничных мероприятий декорации на Театральной площади, в парке им. Рокоссовского, в сквере «Молодежный» подвергались неоднократным повреждениям.

Особенно часто ломали фотозону в сквере «Молодежный» на проспекте Клыкова, ввиду чего принято решение демонтировать конструкцию вместо 16 сентября на этой неделе, - пояснили в мэрии.

Большая просьба к жителям города: относитесь бережнее к элементам праздничного оформления областного центра, не трогайте руками, не становитесь ногами, не сажайте на декорации детей.