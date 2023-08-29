1 сентября в Курской области не будут продавать алкоголь

Продавать алкоголь несовершеннолетним запрещено в любой день, напомнили чиновники Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 сентября в Курской области запрещена продажа любого спиртного. День знаний традиционно станет в регионе днем без алкоголя. Предпринимателям необходимо заранее оповестить своих покупателей: к примеру, разместить объявление в торговой точке, напомнили в Правительстве региона.

- При этом ограничения не касаются кафе, баров и ресторанов. Соответствующие положения определены в областном законе № 73 «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Курской области».

Продавать алкоголь несовершеннолетним запрещено в любой день, - сказали чиновники.

Ранее КП сообщала, что для учеников девяти школ и трех филиалов из приграничных районов занятия станут проводиться с применением электронного обучения и дистанционных технологий. В таком формате получать знания будут 1 334 ребенка. Обучение в остальных общеобразовательных организациях Курской области останется в традиционном формате.

В новом учебном году в регионе за парты сядут более 120 тысяч школьников, более 12 тысяч из них– первоклассники.