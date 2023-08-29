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НовостиОбщество29 августа 2023 8:35

В приграничье Курской области День знаний пройдет дистанционно

На дистант переведут более 1300 курских школьников
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В новом учебном году в регионе за парты сядут более 120 тысяч школьников

В новом учебном году в регионе за парты сядут более 120 тысяч школьников

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для школьников из Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского и Суджанского районов Курской области все торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года, пройдут в дистанционном формате. Об этом сообщает Правительство региона.

Кроме того, для учеников девяти школ и трех филиалов из этих приграничных районов занятия станут проводиться с применением электронного обучения и дистанционных технологий. В таком формате получать знания будут 1 334 ребенка. Обучение в остальных общеобразовательных организациях Курской области останется в традиционном формате.

В новом учебном году в регионе за парты сядут более 120 тысяч школьников, более 12 тысяч из них– первоклассники.