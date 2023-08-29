С 1 сентября меняется маршрутная сеть Курска

На маршрутах 26П, 50, 92П изменится схема движения Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 сентября новую маршрутную сеть ждут изменения. В Курске с 1 сентября на маршруты 15М, 94Г и 98Г выйдут 30 новых автобусов Volgabus среднего класса вместимости – по десять единиц на каждый. Обновление подвижного состава на этих направлениях позволит пассажирам при безналичной оплате проезда совершать две бесплатные пересадки в течение 60 минут, рассказали в Правительстве региона.

Новые автобусы среднего класса вместимости работают на метане, доступны для маломобильных групп населения, оборудованы системами климат-контроля и видеонаблюдения. Они оснащены датчиками пассажиропотока, медиапанелями и валидаторами, системой обнаружения пожара и устройством для вызова экстренных служб, заверили чиновники.

По просьбам жителей в рамках донастройки работы новой маршрутной сети изменится расписание движения на маршрутах 73М, 82М, 84Г и 94Г: будут предусмотрены более ранние рейсы в утреннее время.

На маршрутах 26П, 50, 92П изменится схема движения.