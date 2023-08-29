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НовостиОбщество29 августа 2023 6:19

С 1 сентября меняется маршрутная сеть Курска

Добавится 30 новых автобусов Volgabus, также предусмотрены рейсы рано утром
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На маршрутах 26П, 50, 92П изменится схема движения

На маршрутах 26П, 50, 92П изменится схема движения

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 сентября новую маршрутную сеть ждут изменения. В Курске с 1 сентября на маршруты 15М, 94Г и 98Г выйдут 30 новых автобусов Volgabus среднего класса вместимости – по десять единиц на каждый. Обновление подвижного состава на этих направлениях позволит пассажирам при безналичной оплате проезда совершать две бесплатные пересадки в течение 60 минут, рассказали в Правительстве региона.

Новые автобусы среднего класса вместимости работают на метане, доступны для маломобильных групп населения, оборудованы системами климат-контроля и видеонаблюдения. Они оснащены датчиками пассажиропотока, медиапанелями и валидаторами, системой обнаружения пожара и устройством для вызова экстренных служб, заверили чиновники.

По просьбам жителей в рамках донастройки работы новой маршрутной сети изменится расписание движения на маршрутах 73М, 82М, 84Г и 94Г: будут предусмотрены более ранние рейсы в утреннее время.

На маршрутах 26П, 50, 92П изменится схема движения.