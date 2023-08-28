«Поезд здоровья» приедет в Железногорский район Курской области

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

29 и 30 августа в Железногорском районе будет работать «Поезд здоровья». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. Записаться на прием к специалистам можно в центральной районной больнице. Для посещения врачей понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В 2023 году врачи областной многопрофильной клинической больницы посетили более 50 населенных пунктов и приняли свыше четырех тысяч человек. Кроме того, в этом году состоятся выезды специалистов в ЦРБ тех районов, где мобильный медицинский комплекс еще не был.

Во время выезда в Солнцевский район врачи приняли пациентов в поселках Солнцево и Бунино. Кардиолог, гинеколог и дерматовенеролог осмотрели и проконсультировали 238 человек, выполнили 206 исследований – электрокардиографию, ультразвуковую диагностику сердца и органов малого таза. По итогам приема пройти плановое обследование в консультативно-диагностической поликлинике рекомендовано 6 пациентам. Направление на госпитализацию в стационар областной больницы получили четыре человека. Еще один пациент экстренно направлен в районную больницу из-за высокого артериального давления.