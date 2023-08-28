Сотрудница курского садика отдала мошенникам два миллиона рублей

Когда сумма ущерба достигла двух миллионов рублей, виртуальные преступники поблагодарили женщину за содействие. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Незнакомец сообщил о мошеннической атаке, из-за которой личными данными клиентки завладели посторонние лица и высок риск оформления займов на ее имя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области. Дальнейшая беседа проходила уже со специалистом банка. Девушка подтвердила версию сообщника и предложила перекрыть собственный кредитный потенциал.

Для этого потерпевшая отправилась в банк, где ей одобрили заявку на полмиллиона рублей. Этих средств оказалось недостаточно. Мошенники каждый день называли адреса офисов, в которых жительница Курска оформляла кредиты и переводила деньги на продиктованные счета. Фото чеков потерпевшая отправляла в чат, созданный злоумышленниками специально для общения с жертвой.

Осознав то, как безропотно женщина выполняет указания посторонних, преступники рассказали о мошеннической атаке на счет ее матери. Курянка отправилась к родителям в соседний город. Вместе с пожилой матерью потерпевшая пришла в банк, закрыла счет, а деньги перевела злоумышленникам. Наша доверчивая землячка до последнего верила, что все ее долговые обязательства будут закрыты. Когда сумма ущерба достигла двух миллионов рублей, преступники поблагодарили за содействие.

На следующий день потерпевшая зашла в приложение и увидела дату и сумму предстоящего платежа. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Стражи порядка установили, что, представляясь силовиками, мошенники использовали современную систему подмены телефонных номеров, которые в общем доступе опубликованы на официальных сайтах правоохранительных структур.