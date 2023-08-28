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НовостиОбщество28 августа 2023 13:00

Более 20 тонн меда продали в августе на ярмарках в Курске

Свою продукцию представили более 50 пчеловодов из 15 районов региона
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Традиционная ярмарка помогает обеспечить всех желающих медом, а пасечникам – реализовать свой «урожай». Весь товар прошел ветеринарно-санитарную экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

Впервые на заключительной ярмарке состоялись дегустация и народное голосование, посетители пробовали зашифрованные образцы меда. Победителем стал пчеловод из Медвенского района Андрей Сукманов. Около 100 килграммов меда участники ярмарки передали бойцам в зону проведения специальной военной операции. Праздничное настроение создавали танцевальные и вокальные коллективы региона.