Курянин похитил детские санки и велосипед

Ранее судимый за совершение аналогичных преступлений житель Курска спрятал похищенные вещи в сарае. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Жительница Курска обнаружила пропажу из сарая детских санок и велосипеда, после чего обратилась в Сеймский отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Сумма ущерба составила десять тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что злоумышленник проник в помещение, сорвав навесной замок. Спустя несколько дней его задержали. Ранее судимый за совершение аналогичных преступлений житель Курска признался в содеянном и рассказал, что спрятал похищенные вещи в сарае. При осмотре полицейские изъяли имущество и вернули его потерпевшей. Следствие по уголовному делу продолжается.