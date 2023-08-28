В Курске перекрыли улицу Энгельса

С 28 августа на две недели перекрыли движение на участке улицы Энгельса в Курске.

Проезд будет ограничен на отрезке от дома №115 до пересечения Энгельса с улицей Ольшанского. Ограничение движения продлится с 9.00 28 августа до 20.00 12 сентября, сообщили в мэрии города.

Комитет дорожного хозяйства просит заранее скорректировать маршрут.

Ранее КП сообщала, что в Курске ремонтируют улицу Невского.

Протяженность ремонтируемого объекта составляет 630 метров. Работы на улице в настоящий момент завершены более чем на 85%. На проезжей части уже уложили два слоя асфальтобетонной смеси.

Толщина выравнивающего и верхнего слоев составила в сумме 10 сантиметров. Чтобы выполнить работы по укладке, специалистами было использовано свыше трех тонн асфальтобетонной смеси.