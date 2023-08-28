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НовостиПроисшествия28 августа 2023 10:03

В Курске на Заводской горел балкон

Пожар в курской многоэтажке случился утром 28 августа
Ольга ДАНИЛОВА

28 августа в 09.12 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Курск, улица Заводская 35.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №20Курска, сотрудники полиции, работники скорой помощи, электрические сети газовая служба.

По прибытии приступили к ликвидации загорания. В результате пожара огнем поврежден балкон на площади семь квадратных метров

Как сообщили в МЧС региона, пожар тушили 20 человек, восемь единиц техники.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).