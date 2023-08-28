Курян приглашают на мероприятия проекта "Лето в городе"

Мероприятия проходят под открытым небом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мероприятия общегородского творческого проекта «Курск 2023. Лето в городе» это интересные и полезные по содержанию встречи с курскими литераторами, разноплановыми акции, мастер-классы, литературные викторины, интерактивные игры, конкурсы. Будут организованы «свободные микрофоны», тематические читательские фотозоны. Творческие порадуют зрителей своими выступлениями на различных площадках города:

29-31 августа БИБЛИОмарафон «Большая перемена» в рамках проекта «Летний парк чтения»

29 августа

- 10.45 Площадка у «Гулливера» (пр-т Энтузитастов)

- 10.45 Сквер микрорайона «Волокно»

30 августа

- 9.45 Спортивно-игровая площадка (17-й Степной переулок)

- 10.45 Парк Железнодорожников

- 16.45 Парк Героев Гражданской войны

31 августа

- 10.45 Парк им. Дзержинского

- 10.45 Парк КЗТЗ

- 16.45 Парк им. К. Рокоссовского

29 августа программы «Русские традиции»

- 15.45 Парк им. К. Рокоссовского

29 августа Игровые программы «Аллея игр»

- 17.45 Площадь перед ГКЦ «Лира»

30 августа Городской проект «Танцующий город»

- 17.45 Парк Героев гражданской войны

31 августа Проект «Русь мастеровая»

- 15.45 Парк им. К. Рокоссовского

31 августа Концертно-развлекательные программы «Лиричные вечера»

- 17.45 Площадь ГКЦ «Лира»