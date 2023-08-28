Курян приглашают на мероприятия проекта "Лето в городе"

Мероприятия проходят под открытым небом
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Мероприятия общегородского творческого проекта «Курск 2023. Лето в городе» это интересные и полезные по содержанию встречи с курскими литераторами, разноплановыми акции, мастер-классы, литературные викторины, интерактивные игры, конкурсы. Будут организованы «свободные микрофоны», тематические читательские фотозоны. Творческие порадуют зрителей своими выступлениями на различных площадках города:
29-31 августа БИБЛИОмарафон «Большая перемена» в рамках проекта «Летний парк чтения»
29 августа
- 10.45 Площадка у «Гулливера» (пр-т Энтузитастов)
- 10.45 Сквер микрорайона «Волокно»
30 августа
- 9.45 Спортивно-игровая площадка (17-й Степной переулок)
- 10.45 Парк Железнодорожников
- 16.45 Парк Героев Гражданской войны
31 августа
- 10.45 Парк им. Дзержинского
- 10.45 Парк КЗТЗ
- 16.45 Парк им. К. Рокоссовского
29 августа программы «Русские традиции»
- 15.45 Парк им. К. Рокоссовского
29 августа Игровые программы «Аллея игр»
- 17.45 Площадь перед ГКЦ «Лира»
30 августа Городской проект «Танцующий город»
- 17.45 Парк Героев гражданской войны
31 августа Проект «Русь мастеровая»
- 15.45 Парк им. К. Рокоссовского
31 августа Концертно-развлекательные программы «Лиричные вечера»
- 17.45 Площадь ГКЦ «Лира»