В Курске ремонтируют улицу Невского

На дорогах региона идут ремонтные работы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городе продолжается капитальный ремонт автомобильных дорог.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» специалисты подрядной организации проводят ремонт дорожного покрытия на улице Александра Невского.

Протяженность ремонтируемого объекта составляет 630 метров. Работы на улице в настоящий момент завершены более чем на 85%. На проезжей части уже уложили два слоя асфальтобетонной смеси.

Толщина выравнивающего и верхнего слоев составила в сумме 10 см. Чтобы выполнить работы по укладке, специалистами было использовано свыше трех тонн асфальтобетонной смеси.

Также на объекте к настоящему моменту заменено свыше тысячи погонных метров бортового камня, 12 люков и шесть ливневок. 28 августа рабочие приступят к восстановлению тротуаров из плитки.

Напомним, что в этом благодаря национальному проекту «БКД» в областном центре будут капитально отремонтированы 36 участков дорожной сети, протяженность которых составляет практически 39 км.