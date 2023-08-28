В курском сквере "Спортивный" снесут часть деревьев

В регионе постепенно благоустраивают парки Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске продолжается благоустройство сквера «Спортивный».

Благоустройство сквера началось еще в 2022 году. В этом году на его территории идет первая очередь второго этапа работ. Дизайн-проектом благоустройства предусмотрены расчистка территории от поросли, снос старых аварийных деревьев с корчевкой пней, ремонт асфальтобетонного проезда, устройство нового покрытия проезда из асфальта, сообщили в мэрии.

На территории «Спортивного» уже устроено более двух километров пешеходных дорожек из плитки, а для освещения установлены 36 металлических опор торшерного типа со светодиодными светильниками.

Благоустройство сквера продолжится в рамках третьего этапа в 2024 году. В его реализацию входит установка малых архитектурных форм. Появятся детская и спортивная площадки, планируется в дальнейшем развивать сети электроосвещения, которые станут атмосферным украшением вечерних прогулок.