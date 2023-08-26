В результате обстрела ВСУ 25 августа разрушен жилой дом в Курской области

Об обстрелах сообщил курский губернатор Фото: Светлана ВОЛКОВА

Деревня Старая Николаевка Рыльского района Курской области была обстреляна со стороны Украины 25 августа. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

- К счастью, обошлось без пострадавших. Зафиксировано прямое попадание в жилой дом, обязательно окажем помощь в ремонте. Также нарушено электроснабжение, бригады приступят к его восстановлению, как только это будет возможно, - сказал глава региона.

Минометному обстрелу подверглось и село Волфино Глушковского района. Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрелом был поселок Краснооктябрьский, здесь нарушено электроснабжение. Бригады выедут на место, когда это будет безопасно.

Ранее КП сообщала, что в результате обстрела ВСУ в тот же день в Елизаветовке Глушковского района Курской области пострадали два человека. Один из них - мужчина - умер в больнице. Женщина, получившая осколочные ранения, находится на лечении. Снаряд попал в магазин в этом населенном пункте.