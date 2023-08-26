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НовостиПолитика26 августа 2023 6:45

Скончался мужчина, пострадавший во время обстрела ВСУ в Курской области

Раненый в результате атаки ВСУ в Курской области мужчина скончался
Ольга ДАНИЛОВА

Мужчина, попавший 25 августа под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовка Глушковского района Курской области, скончался. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали все возможное, но спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования близким. Обязательно окажем помощь семье, - сообщил глава региона.

Ранее КП сообщала, что со стороны Украины 25 августа была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района Курской области. Было зафиксировано три прилета, в том числе по магазину. К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей был в тяжелом состоянии, осколочные ранения получила женщина.

Пострадавший мужчина скончался.