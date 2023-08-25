26 августа в Курске будет до +26

В регионе будет тепло Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 августа в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем западной четверти 6-11 метров в секунду. Температура - ночью 9-14°, днем 21-26°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров, при тумане до 1000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,08 до 0,12 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха в Курской области не зарегистрировано.

Ранее КП рассказывала, что объявлен открытый творческий конкурс на разработку эскиза, модели метеорологического флюгера на остроконечный шпиль бывшей мужской классической гимназии.

Это здание – объект культурного наследия регионального значения. Сейчас в нем идут ремонтно-реставрационные работы.