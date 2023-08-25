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НовостиОбщество25 августа 2023 11:04

В Курске ремонтируют городские лестницы

У некоторых сходов в Курске ступеней не было вовсе
Ольга ДАНИЛОВА
Лестницы отремонтировали по улицам Кати Зеленко, Можаевской, Марата, Урицкого, Гостиной, Овечкина, Чулкова Гора, Советской-Скорятина

Лестницы отремонтировали по улицам Кати Зеленко, Можаевской, Марата, Урицкого, Гостиной, Овечкина, Чулкова Гора, Советской-Скорятина

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дорожные службы города ремонтируют городские лестницы, сообщает мэрия Курска.

Многочисленные обращения жителей о необходимости ремонта лестничных сходов, поступающие в комитет городского хозяйства, продолжают реализовываться в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Как рассказали чиновники, на многих лестницах проблемы заключались в изношенности деревянного покрытия ступеней и площадок, а у некоторых сходов ступеней не было вовсе, ремонт был крайне необходим. Поэтому в списки работ специалистов вошли мероприятия по замене старого деревянного покрытия ступеней и площадок лестниц, а также восстановление отсутствующих платформ и металлических уголков на них.

За этот месяц подрядными организациями выполнены работы на нескольких участках. Это лестницы по улицам Кати Зеленко, Можаевской, Марата, Урицкого, Гостиной, Овечкина, Чулкова Гора, Советской-Скорятина и другие.