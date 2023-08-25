Альпинисты подняли курские флаги на высочайшую точку Европы

Восхождение они посвятили 80-й годовщине победы в Курской битве Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне-альпинисты Ярослав Панкратов, Кирилл Денисенко и Юлия Емельянова подняли флаги Курска и Курской области на высочайшую точку Европы — западную вершину горы Эльбрус. Об этом сообщили в мэрии Курска.

Она находится на отметке 5642 метра.

Свое восхождение они посвятили 80-й годовщине победы в Курской битве.

Ранее КП сообщала, что иностранные делегации побывали на праздновании 80-летия победы в Курской битве. Участниками круглого стола в Курске стали гости из Беларуси, Сербии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.

Министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган в пример привел сотрудничество Курской и Могилевской областей.