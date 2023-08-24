Курянин украл патриотические баннеры с Красной площади

В суде курянин вину признал Фото: Светлана ВОЛКОВА

41-летнему жителю Курска назначен судебный штраф за кражу рекламных баннеров с Красной площади. Он собирался их использовать в хозяйстве, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Уголовное дело рассмотрено мировым судьей судебного участка № 4 судебного района Центрального округа Курска.

- Ночью, в мае 2023 года, мужчина ехал на автомобиле по Красной площади, тайно похитил рекламные баннеры по тематике: «Солдат России – наш герой» и «Славе наших предков верны», после чего скрылся с места преступления. Комитету архитектуры и градостроительства Курска был причинен материальный ущерб на общую сумму более пяти тысяч рублей.

В суде курянин вину признал, раскаялся в содеянном, а также возместил ущерб.

В связи с этим постановлением мирового судьи уголовное дело в отношении гражданина было прекращено. Суд оштрафовал его на десять тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу, отметили в ведомстве.