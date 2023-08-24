За холодную воду курянам начислят по показаниям июля

Горожане не могут передать показания из-за сбоя в системе Фото: Светлана ВОЛКОВА

От горожан поступает большое количество вопросов, по поводу того, что они не могут передать показания счетчиков в МУП «Курскводоканал», сообщили в мэрии города.

Как прокомментировали в комитете ЖКХ, в «Курскводоканале» вышло из строя программное обеспечение. В связи с чем в ближайшее время население областного центра не сможет передать показания с приборов учета расхода холодной и горячей воды.

Начисление оплаты за услугу «Холодное водоснабжение» абонентам за август 2023 года будет произведено по квитанциям июля 2023 года, сказали в мэрии.

В ведомстве также отметили, что увеличивать количество телефонов «горячей линии» по передаче показаний не целесообразно, так как они никуда не пойдут, поскольку программное обеспечение не работает.