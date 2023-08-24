В Курске состоялась премьера спектакля «Огненная дуга. Сталь»

Спектакль можно будет посмотреть бесплатно Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 августа, в годовщину 80-летия Победы в Курской битве, на Малой сцене Курского драмтеатра состоится премьера спектакля «Огненная дуга. Сталь». Это постановка по мотивам романа Виктора Кондратенко «Курская дуга», которая посвящена событиям лета 1943 года. Руководитель и режиссер спектакля – заслуженный артист России, лауреат театральной премии имени А.П. Буренко Андрей Колобинин.

Следующий показ - 12 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Проект реализуется на средства гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Это постановка по мотивам романа Виктора Кондратенко Фото: Светлана ВОЛКОВА

Приглашения на спектакль можно взять в кассе театра. Показы в сентябре пройдут 12 сентября в 15:00, 18 сентября в 18:00, 19 сентября в 15:00, 22 сентября в 15:00.

А 27 августа в 17:00 отметят в Курске День российского кино. На площадке кинозала №1 кинотеатра «ГриннФильм» пройдет показ художественного фильма «Нюрнберг» (2022). Режиссер – Николай Лебедев. Возрастное ограничение: 12+.

Кинокартина рассказывает о событиях 1945 года, о периоде, когда в Нюрнберге начинается серия заседаний судей Международного военного трибунала. В Германию в составе советской делегации прибывает Игорь Волгин в качестве переводчика. Главные роли исполнили Сергей Кемпо и Любовь Аксенова.