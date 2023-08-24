Курян приглашают в "Зону газона"

Сбор участников - в Детском парке Фото: Даниил НАЙХИН

27 августа курян ждет новое мероприятие от #ЗонаГазона. В игровой форме участники будут развивать свое мышление вместе с культурологом и кандидатом филологических наук Юлией Шумаковой.

Разносторонними личностями не только рождаются, но и становятся. Творческим навыкам можно учиться, их можно развивать в себе, как и любые другие человеческие способности. Хотите попробовать повысить свой творческий потенциал?

Начало в 12:00 в Детском парке на площади Перекальского.

А 27 августа в 17:00 отметим в Курске День российского кино. На площадке кинозала №1 кинотеатра «ГриннФильм» пройдет показ художественного фильма «Нюрнберг» (2022). Режиссер – Николай Лебедев. Возрастное ограничение: 12+.

Кинокартина рассказывает о событиях 1945 года, о периоде, когда в Нюрнберге начинается серия заседаний судей Международного военного трибунала. В Германию в составе советской делегации прибывает Игорь Волгин в качестве переводчика. Главные роли исполнили Сергей Кемпо и Любовь Аксенова.