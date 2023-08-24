В Курске бесплатно покажут фильм "Нюрнберг"

27 августа в 17:00 отметим в Курске День российского кино. На площадке кинозала №1 кинотеатра «ГриннФильм» пройдет показ художественного фильма «Нюрнберг» (2022). Режиссер – Николай Лебедев. Возрастное ограничение: 12+.

Кинокартина рассказывает о событиях 1945 года, о периоде, когда в Нюрнберге начинается серия заседаний судей Международного военного трибунала. В Германию в составе советской делегации прибывает Игорь Волгин в качестве переводчика. Главные роли исполнили Сергей Кемпо и Любовь Аксенова.

В этот день также пройдет творческая встреча с режиссером фильма «Нюрнберг» Николаем Лебедевым, создателем таких лент, как «Легенда №17» и «Экипаж».

Вход – по пригласительным билетам, которые можно получить бесплатно в кассах драмтеатра (ул. Ленина, 26) с 10:00 до 20:00 и филармонии (ул. Перекальского, 1) с 10:00 до 19:00. Не более двух билетов в одни руки.