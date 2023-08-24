Стартует мотопробег «Курская дуга - 2023»

Мероприятие посвящено 80-летию Победы в легендарной битве Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 августа в Курске стартует межрегиональный мотопробег «Курская дуга - 2023», посвященный 80-й годовщине победы в Курской битве.

Это совместный проект городского культурного центра «Лира» и автономной некоммерческой организации «Горизонт». Наш центр стал победителем второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в Правительстве региона.

Откроется мотопробег в 10:00 торжественным митингом на площади у центра «Лира», после чего колонна мотоциклистов-байкеров отправится по запланированному маршруту: Курск-Поныри-мемориальные комплексы «Тепловские высоты», «Поклонная высота 269» -Фатеж-Курск.

Участники посетят мемориалы, проведут митинги с возложением цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны. Завершится мотопробег в Курске на территории тренировочной базы ДОСААФ торжественным концертом.