Сбер: в регионах Черноземья в июле объем выдач ипотеки увеличился на 7%

Почти 12 млрд рублей жилищных кредитов выдал Сбер в Черноземье в июле. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 7,2%. Жители регионов активно используют продукты и сервисы банка для решения жилищного вопроса. С начала года Сбер на 21,1% увеличил объем ипотечного портфеля, доведя его показатель до 281 млрд рублей.

Позитивное воздействие оказывают действующие льготные ипотечные программы, на которые приходится чуть более половины выданных средств. По данным аналитического центра Домклик Сбербанка тенденции роста ипотечного рынка характерны и для других регионов России. При этом в отдельных регионах Черноземья – Белгородской (+10,2%) и Воронежской области (6,4%) – зафиксирован наибольший рост выдач по госпрограммам.