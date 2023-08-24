В Курске на Совете законодателей ЦФО обсудили вопросы поддержки участников СВО

Вопрос поддержки участников СВО обсуждали в закрытом режиме Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске состоялось заседание Совета законодателей Центрального федерального округа. Он создан при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО Игоре Щеголеве. В работе заседания принял участие губернатор Курской области Роман Старовойт.

В Курск съехались главы законодательных органов ЦФО Фото: Светлана ВОЛКОВА

Главы парламентов обсудили в частности в закрытом режиме реализацию единого стандарта мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

- Необходимо не пережидать внешнее давление, а создавать базу для развития страны. Законодательные решения, касающиеся поддержки мобилизованных и их семей, принимаются очень оперативно. Так, на федеральном уровне принято более 70 законов и Указов Президента, сотни нормативно-правовых актов действуют в регионах. Важно продолжать эту работу, – сказал полпред Президента России в ЦФО Игорь Щеголев.

Возглавляет Совет законодателей ЦФО Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Также участники заседания поделились опытом наставничества в различных регионах ЦФО и обсудили меры по ограничению вовлечения несовершеннолетних в потребление вейпов.

Члены совета получили юбилейные медали в честь 80-летия Победы на Курской дуге.