В Курске на Совете законодателей ЦФО обсудили вопросы поддержки участников СВО

Вопрос поддержки участников СВО обсуждали в закрытом режиме
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске состоялось заседание Совета законодателей Центрального федерального округа. Он создан при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО Игоре Щеголеве. В работе заседания принял участие губернатор Курской области Роман Старовойт.
В Курск съехались главы законодательных органов ЦФО
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Главы парламентов обсудили в частности в закрытом режиме реализацию единого стандарта мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
- Необходимо не пережидать внешнее давление, а создавать базу для развития страны. Законодательные решения, касающиеся поддержки мобилизованных и их семей, принимаются очень оперативно. Так, на федеральном уровне принято более 70 законов и Указов Президента, сотни нормативно-правовых актов действуют в регионах. Важно продолжать эту работу, – сказал полпред Президента России в ЦФО Игорь Щеголев.
Возглавляет Совет законодателей ЦФО Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Также участники заседания поделились опытом наставничества в различных регионах ЦФО и обсудили меры по ограничению вовлечения несовершеннолетних в потребление вейпов.
Члены совета получили юбилейные медали в честь 80-летия Победы на Курской дуге.