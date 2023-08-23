В Курске разыскивают женщину, укравшую чужие вещи на остановке

Вещи, пакет и мобильный телефон, были похищены с остановки общественного транспорта, сказали в полиции Фото: Светлана ВОЛКОВА

Полиция Курска устанавливает личность женщины, причастной к краже. Вещи, пакет и мобильный телефон, были похищены с остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Курской области.

С заявлениями в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что по невнимательности оставила пакет с вещами и телефоном на остановке, а когда вернулась, его уже не было на месте.

Камеры видеонаблюдения показали, что пакет забрала неизвестная женщина. Полицейские получили изображение подозреваемой.

- Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом лице, просьба сообщить ее в Западный отдел полиции по телефону дежурной части 32-39-59 или 36-79-41, 8-906-692-86-97 или 02 с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется, - отметили в пресс-службе ведомства. - Также женщина может самостоятельно обратиться в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.