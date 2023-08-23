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НовостиПолитика23 августа 2023 14:27

На празднование 80-летия победы в Курской битве прибыли иностранные делегации

23 августа в Курскую область приехали гости из Беларуси, Сербии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе отмечают 80-летие Победы в Курской битве

В регионе отмечают 80-летие Победы в Курской битве

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел встречу с представителями иностранных делегаций, прибывших на празднование 80-летия победы в Курской битве. Участниками круглого стола стали гости из Беларуси, Сербии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.

Министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган поблагодарил Правительство Курской области за теплый прием. В пример он привел сотрудничество Курской и Могилевской областей.

Кроме того, Константин Шульган передал Роману Старовойту приветственное слово от премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко.

Делегации, прибывшие в наш регион ждет насыщенная культурная программа. Вечером она завершится масштабным концертом в Поныровском районе Курской области по случаю открытия нового мемориального комплекса.