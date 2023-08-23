Новый военный госпиталь в Курске запустят в ноябре

Учреждение должны оснастить всей необходимой аппаратурой. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ход строительства военных госпиталей в Курске, Брянске и Белгороде проинспектировал заместитель министра обороны Тимур Иванов. Введение учреждений в эксплуатацию запланировано на ноябрь 2023 года.

Поручение о возведении военных госпиталей дал президент Владимир Путин. Как рассказали в Минобороны, медучреждения будут оснащены всей необходимой аппаратурой. Там должны оказывать специализированную медпомощь военнослужащим, членам их семей, военным пенсионером, а также гражданскому населению.