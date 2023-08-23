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НовостиЗвезды23 августа 2023 8:00

Курские коллективы одержали победу на межрегиональном фестивале «Русское поле»

Одной из наград удостоилась реконструктор традиционного костюма
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Заслуженный ансамбль народного танца «Твой успех» Курского областного Дома народного творчества и образцовый театр эстрадной песни «Прислушайтесь к сердцу» Дворца культуры города Курчатова заняли I место на 12-м Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле». Он прошел в московском музее-заповеднике «Коломенское». Победу курскому коллективу принес номер о Великой Отечественной войне «За нас, за всех».

В фестивале приняли участие более 1,5 тысячи представителей из 66 российских регионов, а также из Белоруссии и Узбекистана. Главной темой 2023 года стали традиционные ценности и патриотизм российского общества. Также фестиваль посвятили Году педагога и наставника, старт которого в этом году дал Президент РФ.

Еще одной награды удостоилась реконструктор традиционного русского костюма, главный специалист Дома народного творчества и руководитель курского клуба народного костюма «Русская традиция» Екатерина Черноок. Она получила специальный диплом «За сохранение и популяризацию традиций русского народного костюма».

Екатерина Владиславовна представила на фестивале коллекцию костюмов «Стороны засечной люди». Это наряды, созданные по образцам старинной крестьянской женской праздничной одежды Курской, Тамбовской, Рязанской губерний.

В фестивале также участвовали курские мастера - керамист Суджанского центра народных промыслов и ремесел Оксана Буряченко и заведующая Саморядовским Домом ремесел ткачиха Татьяна Бабкина. Они продемонстрировали на выставке-ярмарке лучшие образцы традиционного узорного ткачества Большесолдатского района, авторскую сувенирную и традиционную суджанскую керамику, провели мастер-классы.