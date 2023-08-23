Курские коллективы одержали победу на межрегиональном фестивале «Русское поле»

Заслуженный ансамбль народного танца «Твой успех» Курского областного Дома народного творчества и образцовый театр эстрадной песни «Прислушайтесь к сердцу» Дворца культуры города Курчатова заняли I место на 12-м Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле». Он прошел в московском музее-заповеднике «Коломенское». Победу курскому коллективу принес номер о Великой Отечественной войне «За нас, за всех».

В фестивале приняли участие более 1,5 тысячи представителей из 66 российских регионов, а также из Белоруссии и Узбекистана. Главной темой 2023 года стали традиционные ценности и патриотизм российского общества. Также фестиваль посвятили Году педагога и наставника, старт которого в этом году дал Президент РФ.

Еще одной награды удостоилась реконструктор традиционного русского костюма, главный специалист Дома народного творчества и руководитель курского клуба народного костюма «Русская традиция» Екатерина Черноок. Она получила специальный диплом «За сохранение и популяризацию традиций русского народного костюма».

Екатерина Владиславовна представила на фестивале коллекцию костюмов «Стороны засечной люди». Это наряды, созданные по образцам старинной крестьянской женской праздничной одежды Курской, Тамбовской, Рязанской губерний.

В фестивале также участвовали курские мастера - керамист Суджанского центра народных промыслов и ремесел Оксана Буряченко и заведующая Саморядовским Домом ремесел ткачиха Татьяна Бабкина. Они продемонстрировали на выставке-ярмарке лучшие образцы традиционного узорного ткачества Большесолдатского района, авторскую сувенирную и традиционную суджанскую керамику, провели мастер-классы.