Открывается фотовыставка "Куряне - герои Курской битвы"

23 августа, в день празднования 80-летия победы в Курской битве в 11:00 в выставочном центре "Курск - Город в воинской славы" состоится открытие фотовыставки "Куряне - герои Курской битвы".

Об этом сообщили в Министерстве культуры Курской области.

За весь период Курской битвы девять курян были удостоены звания Героя Советского Союза. На выставке будут представлены фотографии и наградные листы этих героев.

Гости выставки познакомятся с жизнью и подвигом И.Е. Сонина, И.А. Конорева, А.А. Козорезова, А.М Ломакина, Ф.А. Агеева, Н.Г. Видулина, Н.И. Кононенкова, В.М. Коренькова, Н.И. Леонова.

Напомним, что в 19:15 на стадионе «Трудовые резервы» (ул. Ленина, 58) состоится концерт, посвященный 80-летию Победы в Курской битве. В концертной программе примет участие Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова.

Артисты исполнят известные песни военных лет. Поздравят курян со сцены также солисты и творческие коллективы Курской государственной филармонии и «Концертно-творческого центра им. М. С. Щепкина».