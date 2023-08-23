В Курской области установили зарядную станцию для электромобилей

Воспользоваться станцией владельцы электромобилей смогут пока бесплатно Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске ввели в эксплуатацию новую зарядную станцию для электромобилей. Терминал установили на парковке возле мемориального комплекса «Курская битва» в Поныровском районе Курской области.

Максимальная мощность станции – 200 кВт. Заряжаться от нее одновременно могут три электромобиля. Процесс займет несколько минут. Подключиться и оплатить зарядку можно будет через специальное приложение. QR-коды размещены на экране терминала. На период опытно-промышленной эксплуатации воспользоваться станцией владельцы электромобилей смогут бесплатно, сообщили в Правительстве региона.

Всего до конца 2023 года курские энергетики планируют установить еще девять терминалов: семь в Курске, по одному в Железногорске и Курчатове.

Кроме того, с прошлого года в областном центре на проспекте Победы, 48 (на парковке торгового центра) уже функционирует одна электрозарядная станция.