В центре Курска поставят метеорологический флюгер

Объявлен открытый творческий конкурс на разработку эскиза, модели метеорологического флюгера на остроконечный шпиль бывшей мужской классической гимназии.
Это здание – объект культурного наследия регионального значения. Сейчас в нем идут ремонтно-реставрационные работы. После их завершения здесь разместится областной краеведческий музей, который станет новой точкой притяжения для курян и гостей города, сообщили в Правительстве региона. Приглашают принять участие в формировании его облика всех желающих.
Конкурсный проект должен соответствовать критериям:
- образная и эстетическая выразительность;
- способность обогатить архитектурно-художественное пространство городской среды;
- гармоничное соотношение флюгера и архитектурного окружения;
- возможность реализации проекта с технической точки зрения.
Конкурс пройдет по 21 сентября 2023 года. По итогам рассмотрения работ члены комиссии выберут подходящий художественный образ. Авторы лучших идей получат денежную премию: первое место — 200 тысяч рублей, второе — сто тысяч рублей, третье — 50 тысяч рублей.
Заявки направляйте на электронную почту kokmdirector@yandex.ru или на почтовый адрес: 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 6. Тел.: 70-21-28 (доб. 205).