Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 августа 2023 13:37

В центре Курска поставят метеорологический флюгер

Устройство водрузят на шпиль бывшей мужской классической гимназии
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Объявлен открытый творческий конкурс на разработку эскиза, модели метеорологического флюгера на остроконечный шпиль бывшей мужской классической гимназии.

Это здание – объект культурного наследия регионального значения. Сейчас в нем идут ремонтно-реставрационные работы. После их завершения здесь разместится областной краеведческий музей, который станет новой точкой притяжения для курян и гостей города, сообщили в Правительстве региона. Приглашают принять участие в формировании его облика всех желающих.

Конкурсный проект должен соответствовать критериям:

- образная и эстетическая выразительность;

- способность обогатить архитектурно-художественное пространство городской среды;

- гармоничное соотношение флюгера и архитектурного окружения;

- возможность реализации проекта с технической точки зрения.

Конкурс пройдет по 21 сентября 2023 года. По итогам рассмотрения работ члены комиссии выберут подходящий художественный образ. Авторы лучших идей получат денежную премию: первое место — 200 тысяч рублей, второе — сто тысяч рублей, третье — 50 тысяч рублей.

Заявки направляйте на электронную почту kokmdirector@yandex.ru или на почтовый адрес: 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 6. Тел.: 70-21-28 (доб. 205).