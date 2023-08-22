В центре Курска поставят метеорологический флюгер

Объявлен открытый творческий конкурс на разработку эскиза, модели метеорологического флюгера на остроконечный шпиль бывшей мужской классической гимназии.

Это здание – объект культурного наследия регионального значения. Сейчас в нем идут ремонтно-реставрационные работы. После их завершения здесь разместится областной краеведческий музей, который станет новой точкой притяжения для курян и гостей города, сообщили в Правительстве региона. Приглашают принять участие в формировании его облика всех желающих.

Конкурсный проект должен соответствовать критериям:

- образная и эстетическая выразительность;

- способность обогатить архитектурно-художественное пространство городской среды;

- гармоничное соотношение флюгера и архитектурного окружения;

- возможность реализации проекта с технической точки зрения.

Конкурс пройдет по 21 сентября 2023 года. По итогам рассмотрения работ члены комиссии выберут подходящий художественный образ. Авторы лучших идей получат денежную премию: первое место — 200 тысяч рублей, второе — сто тысяч рублей, третье — 50 тысяч рублей.

Заявки направляйте на электронную почту kokmdirector@yandex.ru или на почтовый адрес: 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 6. Тел.: 70-21-28 (доб. 205).