В Курске стартует Кубок Губернатора по баскетболу среди женских команд

В СКК 15 сентября начнется 21-й традиционный предсезонный турнир - Кубок Губернатора по баскетболу среди женских команд. Кроме курского "Динамо" за трофей поборются столичная МБА, омский "Нефтяник-Титан" и подмосковная "Спарта энд К".
15 сентября, пятница
15:00 МБА – "Спарта энд К"
16:45 Торжественное открытие
18:00 "Динамо" – "Нефтяник-Титан"
16 сентября, суббота
14:00 "Нефтяник-Титан" - МБА
17:00 "Спарта энд К" - "Динамо"
17 сентября, воскресенье
14:00 "Спарта энд К" - "Нефтяник-Титан"
17:00 "Динамо" - МБА
Вход на игры свободный, сообщили в Минспорте Курской области.