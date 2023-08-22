В Курске стартует Кубок Губернатора по баскетболу среди женских команд

В СКК 15 сентября начнется 21-й традиционный предсезонный турнир - Кубок Губернатора по баскетболу среди женских команд. Кроме курского "Динамо" за трофей поборются столичная МБА, омский "Нефтяник-Титан" и подмосковная "Спарта энд К".

15 сентября, пятница

15:00 МБА – "Спарта энд К"

16:45 Торжественное открытие

18:00 "Динамо" – "Нефтяник-Титан"

16 сентября, суббота

14:00 "Нефтяник-Титан" - МБА

17:00 "Спарта энд К" - "Динамо"

17 сентября, воскресенье

14:00 "Спарта энд К" - "Нефтяник-Титан"

17:00 "Динамо" - МБА

Вход на игры свободный, сообщили в Минспорте Курской области.