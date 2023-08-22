В Курске убрали более ста надписей наркотической рекламы

Участники рейда работали на улицах Лысая Гора, Союзная, Краснознаменная, Верхняя Луговая, Республиканская и других Фото: Светлана ВОЛКОВА

Более ста надписей наркотической рекламы ликвидировали в областном центре. Об этом рассказали в окружных администрациях.

Устранение надписей с незаконной рекламой проходит в рамках антинаркотической акции «Чистый город», в которой принимают участие сотрудники администраций округов и дополнительно привлекают волонтеров.

На прошлой неделе в Железнодорожном округе убрали 74 надписи с рекламой наркотиков. В Центральном — 42. Участники рейда работали на улицах Лысая Гора, Союзная, Краснознаменная, Верхняя Луговая, Республиканская, Ломакина, Пушкарная, Школьная, Новоселовка и других.

Напоминаем: информация о распространении наркотиков содержит признаки состава преступления, предусмотренные статьями 228, 228.1 УК РФ, и административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.13 КоАП РФ (реклама и пропаганда наркотических средств). Пропаганда либо незаконная реклама наркотиков влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Информацию о рекламных наркотических объявлениях, а также о людях, которые их распространяют, можно сообщать через специальный Telegram-бот «СтопНаркотики46» @StopNarkotik46_bot, по номеру телефона УМВД России по Курской области 36-82-65, с мобильного −112 и официальный сайт 46.мвд.рф в разделе «Прием обращений».