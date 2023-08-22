26 августа в Курске перекроют проспект Победы

Водителей просят заранее планировать свой маршрут Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 августа в городе перекроют движение на проспекте Победы.

Проезд будет недоступен с 8:00 до 12:00 26 августа на участке от пересечения проспекта с улицей Рябиновой и до пересечения с улицей Росинкой.

Запрет будет установлен в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 80-й годовщине победы в Курской битве, сообщили в мэрии Курска.

- Просим водителей заранее планировать свой маршрут, - обратились чиновники.

Ранее КП сообщала, что на участке улицы Крюкова в Курске будет введено ограничение движения автомобильного транспорта. В районе дома №14 с 9:00 22 августа до 17:00 22 сентября проезд будет ограничен в связи с проведением ремонтных работ на сети канализации специалистами Курскводоканала.

Помимо этого, на улице Горького в районе дома № 47 с 9:00 22 августа этого года до 18:00 7 июня 2024 года будет действовать запрет на движение авто в связи со строительством многоквартирного жилого дома.