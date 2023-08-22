Курский губернатор подписал закон о бесплатной земле участникам СВО

На землю смогут претендовать Герои РФ или награжденные орденами участники СВО Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Курской области Роман Старвоойт подписал пакет законов, ранее одобренных Курской областной Думой.

- Внесены изменения в закон о бесплатном предоставлении земельных участков. Теперь его действие распространится и на военнослужащих — участников спецоперации, которые удостоены звания Героя РФ или награждены орденами за проявленные заслуги, - сообщил глава региона.

После публичных слушаний и обсуждения введена дополнительная льготная категория детей, имеющих право на бесплатное двухразовое питание в государственных общеобразовательных организациях. Теперь завтраками и обедами будут обеспечены ребята из малоимущих и многодетных семей, которые учатся в школах-интернатах, но не проживают там постоянно.

Также в области появится новый почетный знак и диплом «Я — курянин», который также будет давать льготы при поступлении в местный вуз (до десяти допбаллов). Их смогут получать молодые люди, проявившие творческие или спортивные способности, ставшие победителями олимпиад, соревнований и конкурсов.