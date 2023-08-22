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НовостиПолитика22 августа 2023 10:10

Курский губернатор подписал закон о бесплатной земле участникам СВО

В Курской области бесплатные участки раздадут участникам спецоперации, которые удостоены звания Героя РФ или награждены орденами
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На землю смогут претендовать Герои РФ или награжденные орденами участники СВО

На землю смогут претендовать Герои РФ или награжденные орденами участники СВО

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Курской области Роман Старвоойт подписал пакет законов, ранее одобренных Курской областной Думой.

- Внесены изменения в закон о бесплатном предоставлении земельных участков. Теперь его действие распространится и на военнослужащих — участников спецоперации, которые удостоены звания Героя РФ или награждены орденами за проявленные заслуги, - сообщил глава региона.

После публичных слушаний и обсуждения введена дополнительная льготная категория детей, имеющих право на бесплатное двухразовое питание в государственных общеобразовательных организациях. Теперь завтраками и обедами будут обеспечены ребята из малоимущих и многодетных семей, которые учатся в школах-интернатах, но не проживают там постоянно.

Также в области появится новый почетный знак и диплом «Я — курянин», который также будет давать льготы при поступлении в местный вуз (до десяти допбаллов). Их смогут получать молодые люди, проявившие творческие или спортивные способности, ставшие победителями олимпиад, соревнований и конкурсов.