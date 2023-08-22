«Белпочта» выпустила открытки с достопримечательностями Курской области

На одной из карточек - Триумфальная арка Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Белпочта» выпустила шесть художественных немаркированных почтовых карточек, на которых представлены достопримечательности Беларуси и Курской области.

На одной из карточек запечатлены площадь Победы в Минске и Триумфальная арка мемориального комплекса «Курская дуга» в Курске – памятники архитектуры, посвященные подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Еще одна карточка рассказывает о символах Беларуси и Курской области – аисте и соловье. В белорусских народных преданиях аист (бусел) – священная птица, связующее звено между небом и землей, распорядитель и хранитель урожая, небесного огня и других небесных стихий. Соловей символизирует святость Курской земли, верность памяти предков, успехи в области культуры и искусства, красоту курских просторов.

Совместные почтовые карточки – это не только красивый сувенир, но и способ привлечь внимание к историческому и культурному наследию, туристическому потенциалу регионов, отметили в Почте России..