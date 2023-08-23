25 августа куряне могут получить бесплатную юридическую помощь

Специалисты проконсультируют желающих по актуальным правовым темам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

25 августа с 09:00 до 15:00 специалисты Государственного юридического бюро региона и Курского регионального отделения Ассоциации юристов России проведут прием граждан по вопросам земельных и наследственных правоотношений, взыскания задолженности, защиты прав потребителей и другим правовым темам. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Об этом сообщили в Правительстве региона.

Консультацию можно получить в Центре бесплатной юридической помощи по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 29, аудитория 123.

Также на автостоянке парка «Боева дача» будет работать юрмобиль Госюрбюро Курской области.

Узнать подробную информацию можно по телефонам: 8 (4712) 70-03-46, 8-951-314-56-22.