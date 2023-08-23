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НовостиОбщество23 августа 2023 12:27

25 августа куряне могут получить бесплатную юридическую помощь

На автостоянке парка «Боева дача» будет работать юрмобиль
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Специалисты проконсультируют желающих по актуальным правовым темам.

Специалисты проконсультируют желающих по актуальным правовым темам.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

25 августа с 09:00 до 15:00 специалисты Государственного юридического бюро региона и Курского регионального отделения Ассоциации юристов России проведут прием граждан по вопросам земельных и наследственных правоотношений, взыскания задолженности, защиты прав потребителей и другим правовым темам. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Об этом сообщили в Правительстве региона.

Консультацию можно получить в Центре бесплатной юридической помощи по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 29, аудитория 123.

Также на автостоянке парка «Боева дача» будет работать юрмобиль Госюрбюро Курской области.

Узнать подробную информацию можно по телефонам: 8 (4712) 70-03-46, 8-951-314-56-22.