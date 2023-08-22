В Курске стартовало первенство области по теннису

В Курске стартовало первенство Курской области по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет, посвященное 80-летию победы в Курской битве. Помимо курян за награды борются участники из Москвы, Тулы, Нижнего Новгорода, Воронежа и Белгородской области, сообщает Министерство спорта Курской области.

На церемонии открытия глава города Курска Игорь Куцак и министр физической культуры и спорта Курской области Алексей Петухов пожелали спортсменам удачи и хороших результатов.

В соревнованиях участвует и лидер сборной курского региона Арина Малыгина, которая является победительницей областного первенства до 17 лет.

Финальные поединки запланированы на 25 августа на кортах «Академии тенниса» (улица Сумская, 6).