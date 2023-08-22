В Курске начали выдавать пригласительные на бесплатный концерт 23 августа

23 августа на стадионе «Трудовые резервы» в Курске состоится праздничный концерт к 80-летию Победы в Курской битве. В концертной программе примет участие Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова. Артисты исполнят известные песни военных лет. Поздравят курян со сцены также солисты и творческие коллективы Курской государственной филармонии и «Концертно-творческого центра им. М. С. Щепкина».

Об этом сообщили в Минкульте региона.

В ходе концерта для зрителей будет организована прямая трансляция открытия мемориала «Курская битва» в посёлке Поныри. Завершится творческий вечер праздничным салютом.

Начало концерта в 19:30, вход по пригласительным билетам. Пригласительные с сегодняшнего дня доступны в кассах филармонии на ул. Сонина, пл. Перекальского и в кассе драмтеатра. Пройти на концерт можно через центральный вход, а также со сторон северной и южной трибун. На мероприятии будут работать волонтеры. С собой на стадион разрешается пронести пластиковую бутылку 0,5 литра прозрачной жидкости - воды.