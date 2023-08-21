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НовостиОбщество21 августа 2023 14:33

С 1 сентября на маршруты в Курске выйдут 30 новых автобусов

Современные "Волгабасы" будут обслуживать три направления - 15м, 94г и 98г
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Расписание автобусов можно уточнить по единому номеру 122

Расписание автобусов можно уточнить по единому номеру 122

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 сентября в Курске на маршруты 15м, 94г и 98г выйдут 30 новых автобусов Volgabus среднего класса вместимости. Ранее 50 таких транспортных средств вышли на магистральные маршруты 28м, 35м, 82м и 85м.

Новые автобусы работают на метане, доступны для маломобильных групп населения, оборудованы системой климат-контроля и видеонаблюдения. Они оснащены датчиками пассажиропотока, медиапанелями и валидаторами, системой обнаружения пожара и устройством для вызова экстренных служб, сообщили в Правительстве региона.

Для организации маршрута куряне могут использовать приложение «Курский транспорт» и «Яндекс». Пассажиры, у которых нет доступа в Интернет, могут уточнить расписание автобусов по единому номеру 122.