В Курске перекроют ряд улиц

Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда Фото: Светлана ВОЛКОВА

На участке улицы Крюкова в Курске будет введено ограничение движения автомобильного транспорта. В районе дома №14 с 9:00 22 августа до 17:00 22 сентября проезд будет ограничен в связи с проведением ремонтных работ на сети канализации специалистами Курскводоканала.

Также завтра, 22 августа, на некоторое время движение будет запрещено на участке улицы Ленина - от улицы Уфимцева до улицы Можаевской с 9:00 до 10:30 будет ограничено передвижение транспорта в связи с неотложными работами по содержанию участка автомобильной дороги.

Помимо этого, на улице Горького в районе дома № 47 с 9:00 22 августа этого года до 18:00 7 июня 2024 года будет действовать запрет на движение авто в связи со строительством многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщили в мэрии Курска.