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НовостиОбщество21 августа 2023 11:09

22 августа в Курской области будет до +27

Местами пройдут грозы и град
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе продолжает стоять жаркая погода

В регионе продолжает стоять жаркая погода

Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 августа в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди. Местами грозы, днем в отдельных районах град. Ночью местами туман. Ветер западной четверти ночью 4-9, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-17 м/с. Температура - ночью 12-17°, днем 22-27°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров, при тумане до 1000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,1 до 0,12 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.