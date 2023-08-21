Будут работать 11 площадок Фото: Светлана ВОЛКОВА

В последнюю субботу лета в Курске пройдет Фестиваль локальной идентичности. Он состоится в Курске в третий раз. Об этом сообщили в Министерстве культуры Курской области.

Специальными гостями события станут интересные спикеры и мастера, которые сохраняют традиции и дают им новую жизнь. Участники будут вместе рисовать достопримечательности города, участвовать в мастер-классах, любоваться творческими работами, отдыхать в приятной компании!

В программе 11 площадок:

- Историческая, Художественная, Почтовая, Ярмарочная, Творческая, Экологическая, Гастрономическая, Детская – с 12:00 до 18:00;

- Эстрадная – с 12:00 до 19:00;

- Литературная – с 12:00 до 14:00;

- Театральная – с 15:00 до 17:00.

Встреча - 26 августа в парке «Боева дача»!