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НовостиПроисшествия21 августа 2023 8:54

Под Курском из-за грозы загорелся склад предприятия

Площадь пожара на курском ХПП составила почти две тысячи квадратных метров
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Предположительной причиной пожара в Пристенском районе Курской области стало попадание грозового разряда.

Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

21 августа утром в службу спасения поступило сообщение о пожаре в складских помещениях на хлебо-перерабатывающем предприятии в поселке Пристень.

- К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровель двух рядом стоящих складских зданий. Всего в тушении пожара принимали участие 28 человек, 12 единиц техники. Площадь пожара составила 1900 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.