Под Курском из-за грозы загорелся склад предприятия

Предположительной причиной пожара в Пристенском районе Курской области стало попадание грозового разряда.

Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

21 августа утром в службу спасения поступило сообщение о пожаре в складских помещениях на хлебо-перерабатывающем предприятии в поселке Пристень.

- К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровель двух рядом стоящих складских зданий. Всего в тушении пожара принимали участие 28 человек, 12 единиц техники. Площадь пожара составила 1900 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.