В Курске пройдут соревнования по парковому катанию на самокатах

25 августа в 13:00 в Курске пройдут соревнования по парковому катанию на самокате.

Состязания будут посвящены 80-й годовщине Курской битвы. Участники спортивного шоу сразятся за «Кубок Гелиоса».

В турнире присутствует две номинации:

- парковое катание на самокате;

- самый высокий прыжок на самокате.

Для участия нужно пройти анкетирование по ссылке (https://clck.ru/35LMkq).

Зарегистрироваться может любой желающий до 24 августа включительно.

Место встречи: скейт парк городского молодежного центра «Гелиос» (ул. 50 лет Октября, 102). Всем участникам важно ознакомиться с положением о турнире (https://vk.com/doc625262850_664601032?hash=bWIZn8t2s39eb6mPQAiGUMzD4c9440KeSEkp9S7BPzP). Несовершеннолетним необходимо принести с собой согласие от родителей.