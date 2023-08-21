В Курской области из-за празднований перекроют дороги

В регионе готовятся к торжественным мероприятиям в честь Победы в Курской битве Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с торжественными мероприятиями, посвященными 80-летию победы в Курской битве и открытию мемориального комплекса «Курская битва», будет перекрыто движение на участке от 71 км до 72,8 км автодороги Курск - Поныри. Движение на участке будет перекрыто с 16:00 22 августа до 01:00 24 августа.

Будет ограничено и транспортное движение в поселке Поныри по улицам Максима Горького, Первомайской, Дзержинского и Сапунова до отметки 72,8 км дороги Курск - Поныри, а также на участке Курск - Поныри от 55,2 км до 71 км. Транспортная доступность последнего будет только для лиц, которым он предоставляет возможность подъезда к месту проживания и работы.

Альтернативным маршрутом станет движение через поселок Возы, село Ольховатка и участок дороги Верхний Любаж - Поныри. Движение по этому маршруту будет доступно из Курска в Поныри и в обратном направлении.

В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Курской области просят заблаговременно запланировать свой маршрут движения в этом направлении.